22 yıldız sporcu Paris 2024'te parlamaya hazır

22 sporcu Paris'te parlayacak

Procter & Gamble’ın (P&G) 10 yıldır yürüttüğü Yıldız Anneler projesi kapsamında destek verdiği 37 olimpik milli sporcudan 22’si Olimpiyat Oyunları Paris 2024’te ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Aralarında Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Avrupa ve Dünya Boks Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'den bronz madalya ile dönen Avrupa ve Dünya Taekwondo Şampiyonu Hakan Reçber gibi isimlerin de yer aldığı 22 yıldız isim, Paris 2024’te boks, atletizm, güreş, taekwondo, eskrim, jimnastik, modern penthatlon, badminton, kürek, yelken, yüzme branşlarında mücadele edecek.

''HER YILDIZIN ARDINDA BİR YILDIZ ANNE VARDIR''

2012 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde devam eden projeleriyle ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcuları ve annelerini desteklemekten onur duyduklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Ülkemizde spor kültürünü yaygınlaştırarak daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak ve böylece hem daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de olimpiyatlarda başarılarımızı annelere rehberlik ederek artırmak hedefiyle başlattığımız projemizin 10. yılını, Paris 2024 heyecanıyla kutluyoruz. Her Yıldızın Ardında Bir Yıldız Anne Vardır, diyoruz. Olimpiyatlara katılan sporcularımıza ve annelerine de gururla destek verdiğimiz projemiz kapsamında yer alan 37 milli olimpik sporcumuzdan 22’si, ne mutlu ki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. En büyük dileğimiz, sporcularımızın verecekleri mücadele ve hiç kaybetmeyecekleri azimleriyle diğer annelere ve çocuklara, gençlere sporu hayatlarına daha fazla dahil etme konusuna ilham olması. Sporcularımızın çıkacağı her karılaşmanın geniş kitlelere ulaşıp bu ilhamın daha da büyümesi ve yıldızlarımıza hep birlikte destek verip, sporun birleştirici gücünü hissetmek için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) Festival Park Kadıköy’ün ana sponsorluğunu da üstlendik. Paris 2024 heyecanının organizasyon boyunca canlı olarak yayınlanacağı bu festivale tüm halkımızı davet ediyoruz. Ülkemizi gururla temsil edecek olan yıldız sporcularımıza ise başarılar diliyor, emeklerini madalya ile de taçlandırmalarını umut ediyoruz” dedi.

Yıldız Anneler projesi kapsamında Paralimpik Oyunlar Paris 2024’te 10 paralimpik sporcu ile annesini de desteklediklerini hatırlatan Turnaoğlu, “Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) iş birliğinde desteklediğimiz milli paralimpik sporcularımızın, azmin karşısında hiçbir engelin duramayacağını ortaya koyarak Paralimpik Oyunlar’da önemli başarılara imza atacaklarına eminiz” diye konuştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise "Yıldız Anneler projemiz ile destek olduğumuz sporcularımız ve madalya potansiyelimizin çok yüksek olduğu spor dallarına ek olarak, bugüne dek arzu edilen başarıların yakalanamadığı sporcu ve taraftar kitlesine sahip spor dallarından sporcularımıza ulaşmak hedeflendi. Paris 2024'te yıldız sporcularımızın birçok branşta başarılı performanslar sergileyeceğine inanıyorum. Özellikle boks, güreş, okçuluk, taekwondo gibi dallarda madalya umutlarımız güçlü. Ayrıca, sporcularımızın sadece madalya kazanmakla kalmayıp, olimpiyat ruhunu ve fair play anlayışını en iyi şekilde temsil edeceklerine de inanıyorum. Paris 2024’ün Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olmasını ve sporcularımızın Olimpiyat Oyunları'na katılışımızın 100. yıl dönümünde ülkemizi gururla temsil etmelerini bekliyorum" dedi.

YILDIZ SPORCULAR 11 FARKLI BRANŞTA MÜCADELE EDECEK

Proje kapsamında desteklenen sporcular TMOK iş birliği ile kendi branşında gelecek vadeden ve Olimpiyat Oyunları’nda yarışma potansiyeli olan adaylar arasından seçilmişti.

Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olan Yıldız Anneler programı sporcular ve branşları ise şöyle:

1. Buse Naz Çakıroğlu - Boks

2. Hatice Akbaş - Boks

3. Hakan Reçber - Taekwondo

4. Hatice Kübra İlgün - Taekwondo

5. Emre Kutalmış Ateşli - Taekwondo

6. Yasemin Adar - Güreş

7. Evin Demirhan - Güreş

8. Zeynep Yetgil - Güreş

9. Enver Yıldırım - Eskrim

10. Nisanur Erbil - Eskrim

11. İlke Özyüksel Modern - Pentathlon

12. Buğra Ünal Modern - Pentathlon

13. Salih Korkmaz - Atletizm

14. Berke Akçam - Atletizm

15. Ersu Şaşma - Atletizm

16. Meryem Bekmez - Atletizm

17. Âdem Asil - Cimnastik

18. Neslihan Yiğit - Badminton

19. Elis Özbay - Kürek

20. Ecem Güzel - Yelken

21. Berkay Ömer Öğretir - Yüzme

22. Necati Er - Atletizm