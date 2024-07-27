Cumhur İttifakı Olimpiyattan rahatsız oldu

2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AKP ve Hüda Par'dan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki geldi. AKP Milletvekili Emre Çalışkan tören için, "LGBT, pedofili ve satanizmin propagandası" dedi.

Fransa'da düzenlerin 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenini yayınlayan TRT Spor, gösterilerin sürdüğü sırada bir anda yayını kesmişti. Kesinti nedeni Olimpiyat’taki LGBTİ+ mesajıydı. Hüda Par, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda verilen mesaja ve bunun TRT tarafından canlı verilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan Cumhur İttifakı ortaklarından olan Hüda Par'dan yapılan açıklamada ise "Türkiye bu organizasyondan çekilmeli' ifadeleri yer aldı.

"AÇILIŞ MI YOKSA PROPAGANDA MI"

TBMM Genel Kurulunda konuşan AKP Milletvekili Emre Çalışkan çocukları koruyacaklarını belirterek, "Paris'teki olimpiyat açılışını izlerken, bu törenin bir olimpiyat açılışı mı yoksa çeşitli sapkın akımların propaganda aracı mı olduğunu anlamak zor. Toplumumuzun geniş bir kesimi bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu sapkınlıkları övgüyle karşıladı. Olimpiyatlar, sporcuların yıllarca süren özverili çalışmasının bir kutlaması olmalı. Ancak, bu etkinliklerin sapkın ideolojilerin yayılması için kullanılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz" dedi.