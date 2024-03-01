226 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA
226 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 226 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak amacıyla Lice ilçesi Ortaç Mahallesinde bulunan 2 adrese yönelik operasyon düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; 36 kilogram kubar esrar maddesi ve 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 226 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca, operasyonla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi.

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