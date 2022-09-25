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  • Ne baklava ne halı bu sefer ki bedava ev izdihamı: 23 bin kişi başvurdu

Ne baklava ne halı bu sefer ki bedava ev izdihamı: 23 bin kişi başvurdu

20 yıldır Kanada’da çalışan Bingöllü iş insanı Fesih Zeki Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini duyurdu. Çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 16:42
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23 bin kişi başvurdu: Ne baklava ne halı bu sefer ki bedava ev izdihamı

Ne baklava ne halı bu sefer ki bedava ev izdihamı: 23 bin kişi başvurdu
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Kanada'nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi.

İHA’nın haberine göre Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi. Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GELDİLER
Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi. 23 bir 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, "Bir dairemiz inşallah Bingöl’de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada’da kazandığımız paranın yüzde 15’ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20’sini bu tür projelere harcayacağız." dedi.

"BANA MI ÇIKACAK DEDİM, ŞANSA BANA ÇIKTI"
Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı." diye konuştu.

İş insanı Mert’e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi.

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Hamdi akçay
25.09.2022 17:54
Keşke bir fabrika yapsaydı torpilsiz işe alsaydı?  
 
Tuketici
25.09.2022 17:41
Sonunu görelim  
 
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