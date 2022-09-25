Muhalefet Meclis çoğunluğunu nasıl elde eder? Her şey bu ince ayrıntıda gizli

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en kritik seçimlerinden birisine yaklaşırken hem iktidar hem muhalefet cumhurbaşkanlığı koltuğuna kilitlendi. Ancak bir gerçek var ki Meclis çoğunluğu da -her ne kadar Meclis eski gücünde olmasa da- bir hayli önemli.

Altılı masa özelinde muhalefet, TBMM’yi de Cumhur İttifakı’ndan almanın hesaplarını yapıyor.

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Gerçek Gündem’de kaleme aldığı yazısında, seçimlerde altılı masanın Meclis çoğunluğunu nasıl alacağını irdeledi.

Kömürcü, Yöneylem’in yaptığı kapsamlı araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak, 40 ilde ortak listeyle seçime girilmesi durumunda Meclis çoğunluğunu muhalefetin alacağını belirtti.

“MUHALEFET BUNU YAPARSA PEK ÇOK VEKİLLİK ‘CUMHUR’DAN ALINIR”

Derya Kömürcü, yazısında şunları kaydetti:

“Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin geçtiğimiz aylarda 81 ilde gerçekleştirdiği ve her seçim çevresinin kendi seçmen evrenini yansıtan örneklemlerden elde ettiği bulguları yansıtan araştırma, güncel siyasal tabloya göre hangi partinin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkarabileceğini göstermesi açısından önemli. Belki daha önemlisi, beş farklı senaryoda partiler arasındaki ittifaklar ve ortak liste çalışmalarıyla hangi illerde kaç vekilliğin el değiştirebileceğine dair de bir öngörü sunması. Araştırma bulguları bize altılı masa etrafındaki partilerin 41 ilde kendi isim ve logolarıyla seçime girmeleri, her parti için farklılaşan diğer 40 ilde ortak listeler oluşturmaları durumunda pek çok vekilliğin Cumhur İttifakı’ndan altılı muhalefete geçebileceğini gösteriyor.”

CHP 25 İLDE BİRİNCİ GÖRÜNÜYOR

Yöneylem’in yeni araştırmasıyla 2018 seçimlerinden çıkan sonuçları karşılaştıran Kömürcü, son seçimlerde CHP’nin 6 ilde birinci parti olduğunu ancak bugünkü araştırmalarda ana muhalefet partisinin 25 ilde birinci parti görüldüğünü kaydetti:

“24 Haziran 2018 seçimlerinde 81 ilin 79’unda milletvekili çıkarmayı başaran AKP, bugün 75 ile gerilese de hâlâ Türkiye geneline yayılan bir desteğe sahip. Buna karşın dört yıl önce 64 ilde birinci parti olan AKP’nin bugün 45’e yakın ilde birinci parti olabildiğini görüyoruz. Ancak 30’un üzerinde ilde ikinci parti hâlâ AKP.

Muhalefetin çok parçalı yapısı ve büyük partileri avantajlı kılan seçim sistemi nedeniyle belirli illerde ortak liste çalışması yapılması Cumhurbaşkanlığının muhalefetin eline geçtiği bir tabloda Meclis’teki çoğunluğu elde etmek açısından son derece önemli.”

KILIÇDAROĞLU DA BU DURUMA İŞARET ETMİŞTİ

Geçen hafta altılı masanın Meclis’te çoğunluğu almasına dair bir soruyu yanıtlandıran CHP lideri Kılıçdaroğlu, “41 ilde bağımsız yani kendi partisi altında girenlerin, geri kalan 40 il ve 87 seçim çevresinde müşterek girme ihtimali olabilir. Bu konuda bir çalışma yaptık. ‘Hangi illerde ortak liste çıkarırsak hangi illerde bağımsız hangi illerde ortak listeyle girersek daha başarılı oluruz’ diye simülasyonlar yaptık. Arkadaşlarımız çalışmalarımızı ittifakı oluşturan diğer partilere giderek bunları anlattı.” diye yanıt vermişti.