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23 yaşındaki genç pompalı tüfekle öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından minibüs içerisinde pompalı tüfekle vurulan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:22
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23 yaşındaki genç pompalı tüfekle öldürüldü

23 yaşındaki genç pompalı tüfekle öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, olay, gece saat 02.00 sıralarında Tığcılar Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelmişti. 23 yaşındaki Bahadır Malçok ile isimleri henüz öğrenilemeyen 1’i kadın olmak üzere toplam 3 şüpheli arasında tartışma yaşandı. 

Tartışma sokak üzerinde park halinde bulunan 54 EA 382 plakalı minibüs içerisinde devam etti. Bir süre sonra araç içerisinden silah sesi geldi ve bölgeden 3 şüpheli kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, minibüs içerisinde kasıklarından vurularak ağır yaralanan Bahadır Malçok’a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. 

Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Malçok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 1’i kadın olmak üzere toplam 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, şehrin göbeğinde gece saatlerinde minibüs içerisinde yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin sokağa gelerek park halindeki minibüse yönelmesi, araçtaki kişilerin aşağıya inerek tartışmanın başladığı anlar yer aldı. 

Daha sonrasında bir süre araç içerisinde devam eden tartışmanın ardından, 1’i kadın toplam 3 şüphelinin pompalı tüfekle bölgeden ayrıldığı anlar da görüldü. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

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