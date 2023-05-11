23 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizinden öldü

Denizli'de kalp ilacını aldığını unutup fazla doz alan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

23 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizinden öldü

(İHA) Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler (23), kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle kullandığı ilacını alıp uykuya kaldı.

Bir süre sonra uyandığında içtiğinden emin olmadığı ilacından yeniden içince rahatsızlanan Tamgüler, kız arkadaşı ile birlikte hastaneye gitti. Kan değerleri normal çıkmasına rağmen 24 saat gözetim altında kalması önerilen Tamgüler, kendi rızasıyla hastaneden ayrılarak evine döndü.

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Eve döndüğünde ağabeyi ile de görüşen Cem Tamgüler, sabah saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Kız arkadaşının yardım talebi üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç üniversitelinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Cem Tamgüler’in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Tamgüler’in cenazesi, ailesine teslim edildi. Üniversite öğrencisinin cenazesinin Van’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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