24 Kasım'da İstanbul'da öğretmenlere toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere başta toplu ulaşım olmak üzere bir dizi hizmeti ücretsiz ya da indirimli sunacak. Buna göre, İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kartı tanımlı olan öğretmenler, tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. Öğretmenler ve birinci derece yakınları, İBB bünyesindeki müzeleri indirimli gezebilecek. İstanbul Kitapçısı’nda seçili kitaplarda öğretmenlere yüzde 25 indirim yapılacak.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, BELBİM AŞ’nin kampanyası ile öğretmenler, 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kartı tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında, QR kodla ödeme yaptıkları takdirde geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak. Öğretmenler, gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın ücretsiz geçişte herhangi bir limit olmayacak.

İSTANBUL KİTAPÇISI’NDAN YÜZDE 25 İNDİRİM

İstanbul Kitapçısı şubelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir diğer kampanya ise İBB iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Günü’ne özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ise önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze’de öğretmenlik yapan çalışanlarına özel bir kutlama yapacak. Pasta kesilecek ve canlı müzik eşliğinde Öğretmenler Günü kutlanacak.