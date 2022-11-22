22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 24 Kasım'da İstanbul'da öğretmenlere toplu ulaşım ücretsiz olacak

24 Kasım'da İstanbul'da öğretmenlere toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB ve iştirakleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlere ve yakınlarına özel indirimler uygulayacak. İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde toplu ulaşım öğretmenlere ücretsiz olacak.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:51
Takip Et

24 Kasım'da İstanbul'da öğretmenlere toplu ulaşım ücretsiz olacak

24 Kasım'da İstanbul'da öğretmenlere toplu ulaşım ücretsiz olacak
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere başta toplu ulaşım olmak üzere bir dizi hizmeti ücretsiz ya da indirimli sunacak. Buna göre, İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kartı tanımlı olan öğretmenler, tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. Öğretmenler ve birinci derece yakınları, İBB bünyesindeki müzeleri indirimli gezebilecek. İstanbul Kitapçısı’nda seçili kitaplarda öğretmenlere yüzde 25 indirim yapılacak.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, BELBİM AŞ’nin kampanyası ile öğretmenler, 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kartı tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında, QR kodla ödeme yaptıkları takdirde geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak. Öğretmenler, gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın ücretsiz geçişte herhangi bir limit olmayacak.

İSTANBUL KİTAPÇISI’NDAN YÜZDE 25 İNDİRİM

İstanbul Kitapçısı şubelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir diğer kampanya ise İBB iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Günü’ne özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ise önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze’de öğretmenlik yapan çalışanlarına özel bir kutlama yapacak. Pasta kesilecek ve canlı müzik eşliğinde Öğretmenler Günü kutlanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
6
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
7
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
﻿İzmir'de heyelan yol kapattı
﻿İzmir'de heyelan yol kapattı
﻿İzmir'de heyelan yol kapattı
﻿Aydın'da şüpheli çanta alarmı
﻿Aydın'da şüpheli çanta alarmı
﻿Aydın'da şüpheli çanta alarmı
﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
﻿Okul çevreleri ve servis araçlarına denetim
﻿Okul çevreleri ve servis araçlarına denetim
﻿Okul çevreleri ve servis araçlarına denetim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.