249 internet sitesine erişim engeli

Denizli’de jandarmanın çalışması sonucu 249 internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi.

249 internet sitesine erişim engeli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 77 adet yasadışı bahis, 74 adet müstehcenlik, 12 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme ve 86 zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi adresi tespit edildi.

aw006144-01.jpg

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 249 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

Öne Çıkanlar
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Son Haberler
Nick Kyrgios ABD Açık'tan çekildi Spor
Nick Kyrgios ABD Açık'tan çekildi
Üretim tesisinde iş makinesi devrildi. 1 ölü Güncel
Üretim tesisinde iş makinesi devrildi. 1 ölü
Babası tarafından dolandırılmıştı. CZN Burak iğne ipliğe döndü Magazin
Babası tarafından dolandırılmıştı. CZN Burak iğne ipliğe döndü
Ev sahipleri ile kiracıların çekişmesinde son nokta Ekonomi
Ev sahipleri ile kiracıların çekişmesinde son nokta
Türkiye Basın Bülteni 101: Türkçe basın bülteni dağıtımı hakkında her şey Güncel
Türkiye Basın Bülteni 101: Türkçe basın bülteni dağıtımı hakkında her şey
Şansal Büyüka şampiyonluk yarışında en büyük favorisini açıkladı. Spor basınının 1 numarası bir takımın büyük zaafını da ortaya çıkardı Spor
Şansal Büyüka şampiyonluk yarışında en büyük favorisini açıkladı. Spor basınının 1 numarası bir takımın büyük zaafını da ortaya çıkardı
Kars'ta karın ağrısı çeken kadının rahminden 2,5 kiloluk kitle çıkarıldı Güncel
Kars'ta karın ağrısı çeken kadının rahminden 2,5 kiloluk kitle çıkarıldı