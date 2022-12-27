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CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı

CHP’nin, il ve ilçe başkanlarına milletvekili aday adayı olmak için verdiği istifa süresi doldu. İzmir, Bursa ve Van’ın da aralarında olduğu 25’in üzerinde il başkanı istifa etti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 00:06
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25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı. CHP'de adaylık istifaları başladı

CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
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CHP’nin, il ve ilçe başkanlarına milletvekili aday adayı olmak için verilen istifa süresi bugün dün mesai bitimiyle birlikte doldu.

İHA’nın haberine göre; sürenin dolmasına saatler kala çok sayıda CHP il ve ilçe başkanı ile parti yönetiminin çeşitli kademelerinde görev alanların istifaları genel merkeze ulaştı.

Edinilen bilgiye göre CHP’den istifa eden il başkanı sayısı ilk belirlemelere göre 25’i geçti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve Hakkari İl Başkanı Nazım Demir istifa eden il başkanları arasında yer aldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilen ve “siyasi yasak” kararı verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı istifa dilekçesi vermedi.

Öte yandan CHP yönetiminin bugün istifa edenlerin isim ve sayısı ile il ve ilçe yönetimlerinin belirlenme sürecine dair bir açıklama yapacağı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi’nin 22 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini, 5 - 26 Aralık arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti.

BANDIRMA CHP İLÇE BAŞKANI SELİM PANÇ İSTİFA ETTİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dr. Selim Panç görevinden istifa etti. Panç, 7 Ocak 2023 tarihinde milletvekiliği aday adaylığı süreci ile ilgili süreci paylaşmak adına Barış Manço Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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