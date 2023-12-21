2,5 milyon TL çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
2,5 milyon TL çalan şahıs kıskıvrak yakalandı
Park edilmiş aracın camını kırıp içerideki 2 milyon 500 bin TL’yi çalan kişi, İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından yakalandı.

Başakşehir’de 57 yaşındaki Arnulfo D.R., park halindeki aracın camını kırdı ve aracın içindeki bankadan yeni çekilmiş olan 2 milyon 500 bin TL’yi çaldı. Para dolu çantayı çalan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Aracın sahibi M. S. K., parasının çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi ve şikayetçi oldu. Araç sahibinin şikayetinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda Arnulfo D.R. isimli şahsı İstanbul Havalimanı’nda yakaladı ve gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Arnulfo D.R.’ye yapılan üst aramasında toplamda 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 TL bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından mahkemeye sevk edilen Arnulfo D. R., tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Şahsın hırsızlık yaptığı görüntüler, güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.

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