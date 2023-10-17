25 yıllık TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı. Gerekçe gösterilmeden görevden uzaklaştırılmıştı

TRT'nin daha önce nedenini açıklamadan görevden uzaklaştırdığı 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, gözaltına alındı.

25 yıllık TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı. Gerekçe gösterilmeden görevden uzaklaştırılmıştı

TRT'nin sebebini açıklamadan 3 ay görevden uzaklaştırdığı, süre bitmesine rağmen binaya almadığı, 25 yıllık muhabiri Elif Akkuş bu defa da gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından, İstanbul'daki evinde arama yapılan Akkuş'un Ankara'da olduğu için emniyete çağırıldığını açıklayan avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin gözaltına alındığını aktardı.

Akkuş'un sosyal medya hesabının gün içinde birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da belirten Ersöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan @reporterefo, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının “hukuki” hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün @reporterefo’nun twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim. #İfadeHürriyeti #BasınÖzgürlüğü"

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