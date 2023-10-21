Gazeteci Elif Akkuş sedyeyle girdiği duruşmada tutuklandı. Gerekçe gösterilmeden görevden uzaklaştırılmıştı

TTRT'nin sebebini açıklamadan işten uzaklaştırdığı 25 yıllık muhabir Elif Akkuş, tutuklandı.

Gazeteci Elif Akkuş sedyeyle girdiği duruşmada tutuklandı. Gerekçe gösterilmeden görevden uzaklaştırılmıştı

TRT'nin sebebini açıklamadan 3 ay görevden uzaklaştırdığı, süre bitmesine rağmen binaya almadığı, 25 yıllık muhabiri Elif Akkuş, tutuklandı.

16 Ekim’de gözaltına alınan Elif Akkuş, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Taburcu olan Akkuş, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gitti.

Adliyede tekrar fenalaşan Elif Akkuş, "iftira'', ''şantaj'' ve ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettiği" iddiasıyla tutuklandı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Elif Akkuş'un tutuklanmasının arka planında, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığına dair haberlerin kaynaklarından biri olduğu iddiasının yattığını söyledi.

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25 yıl TRT’de savaş muhabirliği yapan Elif Akkuş, 20 Nisan’da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındı.

3 aylık “Görevden Uzaklaştırma Tedbiri”nin ardından ise Akkuş, TRT binasına alınmadı.

Akkuş, hukuka aykırı şekilde yapılan işleme karşı, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne dava açarak konuya ilişkin hukuki süreç başlattı.

Akkuş, 16 Ekim’de ise Ankara’da gözaltına alındı.

Akkuş daha sonra hastalık öyküsü de göz önüne alınarak, tansiyon değerlerinin düşürülememesi ve “hayati tehlikesinin bulunması” nedeniyle “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi”ne yatırılmıştı.

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