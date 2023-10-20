Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu

Gazeteci ve gençlere yönelik yapılan operasyonlara yönelik Ümit Özdağ, “Bu ülkede 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu” diye tepki gösterdi.

Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu

Adliye önünde açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir süre önce sosyal medyada Türkiye'deki sığınmacı sorununu dile getiren gazeteci ve vatandaşların önce gözaltına alındığını, sonra bazılarının tutuklandığını söyledi.

“4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Özdağ, “Şimdi, 4 kişi daha gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilmek üzere bekliyorlar. Bunlardan birisi Serkan Kafkas adlı arkadaşımızdır. Serkan Kafkas, seçimler öncesinde altı ay süreyle Zafer Partisi Genel Merkezi'nde sosyal medya koordinatörü olarak çalışmıştır. Zafer Partilidir. Esasen bu davanın yeni bir Ergenekon davası olarak Zafer Partisi'ne karşı kurgulandığının gayet açık farkındayız. Önce, İstanbul'da Müdafaa Hareketi adlı bir provokasyon yapısıyla Zafer Partisi'ni sokağa çekmek istediler. Biz bunu engelledik. Arkasından bu tutuklamalar gelecekti. Buna izin vermedik ama süreci aynen FETÖ taktikleriyle sürdürüldüğünü görüyoruz. O kadar acemiler ki bu duruşmalarla, gözaltı ve tutuklamalarla ilgili Müdafaa Hareketi dosyası devam ediyor diye yazmaktan da çekinmiyorlar” dedi.

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“13 MİLYON SIĞINMACI VE KAÇAĞIN VATANLARINA DÖNMESİNİ İSTEMEK NE ZAMAN SUÇ OLDU”

Serkan Kafkas'ın, polis tutanaklarında milliyetçi paylaşımlar yaptığı belirtilerek savcılık kapısının önünde bekletildiğini gördüğünü dile getiren Ümit Özdağ şöyle devam etti:

Bu ülkede Türk milliyetçisi paylaşım yapmak ne zaman suç oldu? Türk olduğumuzu söylemek de suç mu sayılacak? Bu ülkede 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu? Biz, bu operasyonların Zafer Partisi'nin yükselişini kesmek için düzenlendiğinin gayet iyi farkındayız. Bizi bu konuda geri adım atmaya, susturmaya, sığınmacılar meselesini gündemimizden çıkartmaya zorlamak istiyorlar. Hangi partilerin genel merkezlerinden bize tehditlerin geldiğini de biliyoruz. Hangi odalarda nelerin konuşulduğunu da biliyoruz. Buradan tekrar ediyoruz; geri adım atmayacağız.

“TÜRK OLMAK SUÇ DEĞİLDİR”

Türk olmak suç değildir. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olmak suç değildir. Anayasayı savunmak suç değildir. Örtülü istilaya karşı çıkmak suç değildir. Aksine bunları yapmamak suçtur. Zamanı gelince bütün bu sürecin hukuk önünde hesaplaşmasını ayrıca yapacağız. Kimlerin bundan sonra gözaltına alınacağının listelerinin de Ergenekon operasyonunda FETÖ'cülere yardakçılık yapan alçaklar tarafından sosyal medyada yayınlandığını görüyoruz. Nereden biliyorlar kimlerin gözaltına alınacağını? Kim servis ediyor bunları?

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