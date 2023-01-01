Neandertallerin gördüğü uzay cismi 2023'te tekrar görülecek

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde gökyüzüne bakıldığında, en son Dünya üzerinde Neandertallerin gördüğü bir nesne görülecek. Neandertal insanı, günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamıştı.

2 Mart 2022'de Zwicky Transient Facility’deki gökbilimciler, geniş alanlı bir araştırma kamerası kullanarak bir kuyruklu yıldız keşfettiklerini açıkladı. Kuyruklu yıldızın Güneş'in yörüngesini her 50.000 yılda bir tamamladığı tahmin ediliyor, bu da kuyruklu yıldızı son gördüğümüzde, insanların Asya ve Avrupa'da yayılmaya başladığı Üst Paleolitik dönemde olduğu anlamına geliyor.

“C/2022 E3 (ZTF)” olarak adlandırılan kuyruklu yıldız şu anda teleskop olmadan görülemeyecek kadar sönük. Ancak tahminlere göre, 2023 yılının Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başında bir süreliğine çıplak gözle görülmesi mümkün olacak.

Kuyruklu yıldız şu anda 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan günberi noktasına (Güneş'e en yakın yaklaşımı) yaklaşıyor. 1 Şubat'ta yerberi olarak bilinen Dünya'ya en yakın konumunda olacak. Bu noktada, çıplak gözle görülmesi mümkün olabilir, ancak Sky at Night, Neowise kuyruklu yıldızının göz kamaştırıcı şöleninden ziyade muhtemelen bir tebeşir tahtası üzerindeki tebeşir tozu lekesi gibi görüneceğini belirtiyor.

Kuyruk saçılması gözlemlenmeden önce asteroit olduğuna inanılan kuyruklu yıldız, 1,2 metre yükseklikteki bir teleskopla keşfedildi. Dünya'yı yaklaşık 44 milyon kilometre uzaklıktan güvenle geçmesi bekleniyor.