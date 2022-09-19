﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden AA’nın edindiği bilgiye göre, işitme kayıpları, annenin geçirmiş olduğu hastalıklar, kullandığı bazı ilaçlar, bebeğin yoğun bakımda kalma durumu, düşük doğum ağırlığı, ağır sarılık geçirmesi, kullandığı bazı ilaçlar, kalıtsal ya da kalıtsal olmayan hastalıklar gibi doğumsal ve doğumsal olmayan birçok nedene bağlı olarak gelişiyor.

Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon 100 bine yakın bebek dünyaya geliyor ve her bin bebekten 2 ya da 3'ü işitme kaybıyla dünyaya merhaba diyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme kayıplarıyla birlikte yüzde 6'ya kadar varabiliyor. Veriler incelendiğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı, 1 milyon 414 bin 643'ü erkek, 1 milyon 97 bin 307'si kadın olmak üzere 2 milyon 511 bin 950 olarak yer alıyor. Bunların 179 bin 867'sini işitme engelliler oluşturuyor.

Engellilikten korumak amacıyla yapılan çalışmalarda en önemli basamağı "sağlık taramaları" oluşturuyor. DSÖ, işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'sinin önlenebilir olduğuna vurgu yapıyor. O nedenle çocukların yeni doğan döneminde işitme taramalarından geçmesi, kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının zamanında ve eksiksiz yapılması çok büyük önem önem taşıyor.

Yenidoğan bebeklerin, tüm illerdeki kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin yer aldığı 1111 tarama merkezinde işitme taraması, 81 referans merkezinde de ileri tanı ve tedavisi gerçekleşiyor, 2 bin 500 yenidoğana da işitme kaybı teşhisi konuyor.