AKP'de Osman Kavala krizi büyüyor. ‘Babasını eşeliyorsun FETÖ çıkıyor’. ‘Dikkate almadan ciyaklatmaya devam’

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de Osman Kavala krizi büyüyor. ‘Babasını eşeliyorsun FETÖ çıkıyor’. ‘Dikkate almadan ciyaklatmaya devam’
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin 'Osman Kavala' çıkışı AKP’de krize neden oldu. AKP’li vekil Tuğrul Türkeş ve Mücahit Birinci’nin de dahil olduğu tartışma da üç isim birbirine girdi.

İktidara yakın olmasıyla tanınan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gezi Parkı Davası ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili yazılar yazması, AKP'deki bazı isimleri birbirine düşürdü.

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Kavala’nın yeniden yargılanması tartışmalarıyla ilgili topa giren AKP Milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, flaş açıklamalarda bulundu.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın "Türkiye’nin menfaati için Osman Kavala tahliye edilmeli mi?" sorusunu Türkeş, "Tahliye edilir edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir" ifadeleriyle cevaplarken, AKP'li Mücahit Birinci ve babası Yavuz Bahadıroğlu'nu hedef aldı.

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"BABASINI EŞELİYORSUN, FETÖ ÇIKIYOR"

"Ben layihayı (Kavala’nın avukatlarının verdiği dilekçe) okumadan fikir beyan eden hukukçuya (Mücahit Birinci’yi kastediyor), daha da kötüsü, hukukçu olmayanlara, benim itirazım" diyen Türkeş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir… Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını (Yavuz Bahadıroğlu’nu kastediyor) eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz. Babası ismini değiştirmiş. FETÖ’cülüğünü unutturmaya çalışıyor. Kendisi de kendinden gayrı Amerikancı arıyor."

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“BASTIKÇA CİYAK CİYAK BAĞIRACAKLAR”

AKP'li Mücahit Birinci, Tuğrul Türkeş'in flaş açıklamalarına çok sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkeş ve Selvi'yi de etiketleyen Birinci, bunların damarını yakaladığını ve bastıkça “ciyak ciyak” bağıracaklarını belirtti. Hepsinin tek tek deşifre olacağını öne süren Birinci, “Dikkate almadan ciyaklatmaya devam" açıklamasında bulundu.

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