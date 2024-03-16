252 milyon liralık gümrük kaçağı

Kaynak: DHA
252 milyon liralık gümrük kaçağı
Ticaret Bakanlığı, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 252 milyon lira değerinde gümrük kaçağı eşya ve tütün ele geçirildiğini duyurdu.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir konteynerin limandan çıkış yapmasının ardından üzerinde aynı numara yazan başka bir konteynerle değiştirildiğini tespit etti. Yapılan detaylı aramada, ikiz konteynerde yaklaşık 240 milyon lira değerinde ticari eşya bulundu.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ise bir depo ve depo önündeki şüpheli araçta arama yaptı. Bu operasyonda, yaklaşık 12 milyon lira değerinde, 2 milyon 532 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron ile bandrolü yıprandığı tespit edilen 2 bin 664 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Mersin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yaklaşık 252 milyon lira değerindeki gümrük kaçağı eşya ve tütüne el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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