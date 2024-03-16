Samsun'da uyuşturucu operasyonu '1 gözaltı'

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda B.K. adlı bir şüpheli şahsın uyuşturucu tacirliği yaptığı bilgisi edinildi.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikamet ettiği adreste yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL nakit para ele geçirildi.

Konuyla alakalı B.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.