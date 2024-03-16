Sakarya’da narkotik operasyonu '15 gözaltı'

Kaynak: İHA
Sakarya’da narkotik operasyonu '15 gözaltı'
Sakarya’nın dört ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Akyazı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde operasyonlar yapıldı. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlar sonucu 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 758 gram bonzai , 157 gram metamfetamin, 509 gram esrar, 76 adet uyuşturucu hap, 5 gram kokain maddesi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 19 fişek ve 6 hassas terazi ele geçirildi.

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Düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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