Antalya’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu ‘17 zehir taciri tutuklandı’

Kaynak: İHA
Antalya’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu ‘17 zehir taciri tutuklandı’
Antalya’da polis ekiplerinin 18 adrese yönelik düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 zehir taciri de yakalandı.

Antalya’da polis ekipleri, Kepez ilçesinde belirlenen 18 adrese yönelik, 45 ekip, 183 personel, 16 motorize tim ve 2 narkotik köpeği ile operasyon gerçekleştirdi.

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6 bin 882 şahsın sorgulandığı uygulamalarda, aranan 40 şahıs, çeşitli türden 2 kilogram uyuşturucu madde, 1.600 sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 210 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi, 2 tabanca ve 10 fişek, 9 hassas terazi ele güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

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31 şahıs hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 171 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikat başlatılırken, bu şahıslardan 17 tanesi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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