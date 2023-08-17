27 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Antalya’da "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan aranan ve hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
27 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ile aranan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde; "hakkında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan aranan ve 27 yıl hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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