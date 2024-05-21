Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti

Aksaray’da uygulama yapan emniyet ekipleri, Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyir halinde olan F.A. kontrolündeki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Ehliyet, ruhsat ve araç sorgulaması yapılan otomobilde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü 2 kolunda bekçilerle gülerek polis aracına gitti.

O anlarda sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken otomobili ise bir yakınına teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.