Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti

Kaynak: İHA
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti
Aksaray’da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü önce basın mensuplarına, “Ağabey çekmesen” dedi, ardından kelepçe takılınca başına kapüşonu çekip gülerek polis aracına gitti.

Aksaray’da uygulama yapan emniyet ekipleri, Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyir halinde olan F.A. kontrolündeki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Ehliyet, ruhsat ve araç sorgulaması yapılan otomobilde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü 2 kolunda bekçilerle gülerek polis aracına gitti.

O anlarda sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken otomobili ise bir yakınına teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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