27 yıllık şirket halka arz ediliyor

27 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arz için başvurusu Konya Kağıt (IS:KONKA) Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a bildirildi. Ülkemizde birçok yatırımcı tarafından yatırım aracı olarak değerlendirilen halka arz hisseleri son dönemde oldukça fazla dikkat çekiyor. Yeni şirketlerin halka arzlarından haberdar olmak isteyen yatırımcılar yapılan bildirimleri sıkıca takip ediyor. Golda Gıda’nın da ilerleyen zamanlarda halka arz olacağı belirtildi.

KAP’A BİLDİRİM YAPILDI

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzaladığı halka arza aracılık ve finansal danışmanlık sözleşmesi kapsamında anlaşmanın yapıldığı bildirildi. Henüz başvuru sürecinde olan halka arz için ilerleyen günlerde detaylar netleşecek. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İştirakimiz Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında olmak üzere, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IS:GEDIK) arasında HALKA ARZA ARACILIK VE FİNANSAL DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır."

GOLDA GIDA HAKKINDA

Karaman ilinin Kazımkarabekir ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Golda Gıda şirketinin temelleri 1997 tarihinde atılmıştır. Toplamda Un, Bakliyat, İrmik, Makarna fabrikaları bulunan Golda Gıda, fabrikalarıyla üretime devam etmektedir. Firma tarafından faaliyete geçirilen proje kapsamında ilerleyen zamanlarda 5000 personelin çalışacağı, yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat hedefleyen , 24 gıda fabrikasından oluşacak 500 milyon dolarlık dev bir organize hedefleniyor.