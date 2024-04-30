Koton halka arz oluyor

Türkiye’nin moda ve perakende öncülerinden Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arza yaptığı başvuru 25 Nisan 2024’te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplanarak pay başına fiyat 30,50 TL oldu. Halka arzın ardından Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması amaçlanıyor.

1988’de İstanbul Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir mağazayla kurulan Koton, son 10 yıldır Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nde yapılan araştırmalarda ‘En Beğenilen Kadın Giyim Markası' oldu. Koton, 7.900’ü aşan çalışanıyla global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerine devam ediyor.

FAVÖK %26,6

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023’ün yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde brüt kâr marjını %52, FAVÖK marjını ise %26,6 seviyesinde gerçekleştirildi.

Ürünlerinin %88’ini yerli tedarikçilerden sağlayarak, 2023 yılında, perakende ve online satış kanallarıyla beraber 300 milyondan fazla ziyaretçiye yükseldi ve 60 milyon adedin üzerinde ürün satışı oldu.

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNCÜSÜ

Koton, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da Türk tekstil sektöründe öncü adımlar atma yolunda ilerliyor. 2020’de yayımladığı “Yaşama Saygı” Manifestosu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan ve 2040 yılına kadar karbon nötr şirket olma hedefiyle yatırımlar gerçekleştiren Koton, 2023’te gelirinin %30’unu sürdürülebilir ürünlerden elde etti.

HALKA ARZ EDİLECEK PAYLAR

Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Koton’un halka açıklık oranının %16,5 olması bekleniyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı aracılığıyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa gerçekleştirilecek.

Halka arzdan kazanılacak gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımlarına sağlanacakken, %60-70’i büyüme odaklı ürün alımlarına ilişkin işletme sermayesi finansmanına ayrılacak.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından biri pozisyonuyla güçlü biçimde yollarına devam ettiklerini ve büyüme yolculuğunda kilit bir adım olarak halka açıldıklarını belirtti.

“Sektöre örnek olacak karlılık performansımız var”

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, son derece başarılı bir yıl tamamladıklarını 2023’te enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına oranla yaklaşık 17,2 milyar TL ciro ile geride bırakırken, 2021-2023 arasında yaklaşık %10 reel büyüme kaydettiklerini ifade etti.

Sabuncu, brüt kâr marjımızı %52, FAVÖK marjımızı ise %26,6 olarak gerçekleştirerek sektöre örnek olacak bir kârlılık performansı ortaya koyduklarını yurt dışı satışlarının da iyi sonuçları desteklediğini söyledi.

Ayrıca Sabuncu, yurt dışının toplam ciro içindeki payını %34,5’e taşıdıklarını ve gelecek dönemde bunu %35’in üzerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz “Halka arz, pek çok açıdan bizim için çok kıymetli bir adım. Bu aşamaya gelmiş olmamız, bugüne kadar yaptığımız tüm iyi işlerin teyidi niteliğinde. Halka arzı, Koton’un potansiyelini ortaya koyacak, organizasyonumuzun prestijini artıracak kilit bir adım olarak görüyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.

2023’TE KOTON

Türkiye’de 241 ve yurt dışında 196 mağaza olmak üzere toplamda 437 mağaza

Mağazalar ve e-ticaret yoluyla 70 ülkede satış

Yurt dışı gelir oranı %34,5

35 yıllık moda ve perakende deneyimi

Mağaza ve e-ticaret kanallarına 300 milyon ziyaret

60 milyon adet ürün satışı

%88 yerli tedarik oranı

10 kez "En Beğenilen Kadın Markası"

Türkiye'de ‘İyi Pamuk Girişimi’ne (Better Cotton Initiative) üye olan ilk perakende şirketi

7933 çalışan

17,2 milyar TL ciro

HALKA ARZIN KÜNYESİ