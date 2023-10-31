28 ilde Kahramanlar operasyonu. Teröristlerin sığınakları imha edildi

Teröristlerin kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar 28 ilde yapılan Kahramanlar Operasyonu kapsamında imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
28 ilde Kahramanlar operasyonu. Teröristlerin sığınakları imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 28 ilde terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanlar Operasyonu kapsamında, terörle mücadeleye yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, 12 mayın/el yapımı patlayıcı, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarma güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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