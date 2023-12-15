Murat Karayılan'ın korumalığını yapan terörist öldürüldü

Kaynak: AA Muhabir: Mehmet Akif Erdem
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında terörist Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

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Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras’ın 44 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 115 Güvenlik Görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildi.

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Hain teröristin katıldığı eylemler;

Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 04 Nisan 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,

Şırnak ili Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 05 Mayıs 2017 tarihinde

Tankçı Uzm.Çvş. Musa VURUŞKAN’ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı,

Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018 tarihinde 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,

Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018 tarihinde 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edilmiştir.

Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerine yer verdi.

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