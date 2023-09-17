28 kişinin yargılanacağı Ekrem İmamoğlu davasının savcısı: İmamoğlu'na yapılan saldırı örgütlü değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erzurum'a yaptığı ziyarette çıkan olaylara ilişkin iddianame kabul edildi.

NTV’nin haberine göre, 7 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen miting bir grubun taşlı saldırısı nedeniyle yarıda kalmıştı. Saldırıda mitinge katılanlardan 17 kişi hastanelere başvurmuştu.

28 kişi hakkında "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçundan dava açıldı. Sanıklar hakkında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istendi.

İddianamede zanlıların birbirlerini tanımadıkları, münferit olarak olay yerinde bulundukları belirtildi.

Faillerin arasında fikir ve eylem birliği bulunmadığından örgütlü bir suç tespit edilmediğine yer verildi.

Şüphelilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı; bazıları olayların arasında kaldıklarını iddia etti, bazıları ise kendilerine yapılan saldırıya karşılık verdiklerini öne sürdü.

Kozalak fırlattığını söyleyen bir zanlının ise kamera kayıtlarından birkaç kez taş attığı tespit edildi.

Sanıklar Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Davanın tarihi ise henüz belli değil