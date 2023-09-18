İmamoğlu’na taş değil çiçek atmışlar. Erzurum mitingindeki taşlı saldırıyı yapanlardan pes dedirten savunma

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingde uğradığı taşlı saldırıyla ilgili görülen davadan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Sanıkların taş attıklarının güvenlik kamerasına yansımasına rağmen çiçek, erik ve kozalak attıklarını iddia ettiler. Öte yandan saldırının iddianamede ‘etkinlik’ olarak yansıması da dikkat çekti.

İmamoğlu’na taş değil çiçek atmışlar. Erzurum mitingindeki taşlı saldırıyı yapanlardan pes dedirten savunma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cumhurbaşkanı seçimi öncesi Erzurum’da düzenlemek istediği mitinge saldırarak engelleyenlerin iddianameye yansıyan ifadeleri şaşkınlık yarattı. Saldırganlar, görüntülerde ellerinde taş olmasına karşın “çiçek attıklarını” ileri sürdü. Mitinge katılmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yurttaş atılan taşlarla yaralanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın haberine göre, İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Erzurum’da düzenlemek istediği ancak taşlı saldırılar nedeniyle yapılamayan mitinge ilişkin iddianame kabul edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 15 mağdur, 28 şüphelinin yanı sıra; aralarında İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun ve CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger’in de bulunduğu 20 şikâyetçi yer aldı.

ÖRGÜTLÜ DEĞİLLERMİŞ!

Mitinge katılanlardan 17 kişinin hastaneye başvurduğu saldırıda, 28 kişi hakkında “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açıldı. Sanıklar hakkında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istendi. Asıl hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtilen iddianamede, taş, çakmak gibi materyaller atıldığı kaydedildi. İddianamede zanlıların birbirlerini tanımadıkları, münferit olarak olay yerinde bulundukları, fikir ve eylem birliği bulunmadığı iddia edildi.

İddianamede saldırı için “etkinlik” denmesi de dikkat çekti. İddianamede, kimseye yaralamadıklarını sadece “kozalak, yerdeki toprakla birlikte çiçek, erik, gözlük kabı attığını” söyleyen şüphelilerin incelenen görüntülerde yerden aldıkları birkaç cismi fırlattıklarının tespit edildiğine yer verildi. Kimliği görüntülerden tespit edilen zanlılardan Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş ifadesinde “Bazılarının zafer işareti yaptığını görünce elimde çevirdiğim iki demir parayı zarar vermeyecek şekilde yere fırlattım” dedi. Sanıklar Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

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