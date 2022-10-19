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Bu hesaba kira ve faturalar dahil değil: 8 bin 28 lira. Bakan Beyler buna ne diyecek

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma (BES-AR), güncel gıda fiyatları düşünülerek hazırladığı raporda 4 kişiden oluşan bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için eylül ayında 8 bin 28 lira gerektiğini açıkladı. Açlık sınırının 8 bin 28 lira olduğunu belirten BES-AR, bu fiyata kirayı ve faturaları dahil etmedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:48
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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan açlık sınırının ne kadar olduğunu açıkladı

Bu hesaba kira ve faturalar dahil değil: 8 bin 28 lira. Bakan Beyler buna ne diyecek
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Büro Emekçileri Sendikası (BES), dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını açıkladı. Bu açıklamayı yaparken Eylül ayı gıda madde fiyatları göz önünde bulunduruldu. BES’in hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 8 bin 28 lirayı buldu.

BES-AR’ın araştırılmasını şu ifadelerle aktardı:

“Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2022 için 8 bin 28 lirayı buldu. Eğer bu tutarın altına harcama yapılıyorsa sağlıklı beslenmediğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası; yoksulluk sınırı 26 bin 155 lira, bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 837 lira olmuştur.

Kamuda 10 yıllık sözleşmeli çalışan ve evli, iki çocuklu bir kamu emekçisi 7.954 lira ücret alıyor. Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak Kamuda yoksulluk sınırının altında ücret almanın yasaklanmasını talep ederken, siyasi iktidar ve yetkili sendika iş birliğiyle açlık sınırının (8.028 TL) altında ücret almaya mahkûm edilen emekçiler var.

Kamuda açlık sınırının altında çalışan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 268 lirayı, aylık 8 bin 28 lirayı buldu. En düşük sözleşmeli çalışan memurun aldığı ücret açlık sınırının bile altında. Bir kişinin yaşam maliyeti, aldığı ücretin üzerinde. BES olarak, kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının altında ücret almasının yasaklanmasını istiyoruz.”

Ayrıca 20 yıllık AKP iktidarında kamu emekçilerinin yoksullaştırıldığını belirten BES-AR, 2002 yılında ortalama memur maaşının asgari ücretin 3,15 katı olduğunun altını çizerken 2022 yılında bu oranın gittikçe küçülerek 1,7 katına düştüğünü gözler önüne serdi.

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Mehmet
19.10.2022 09:59
Bakarlar ne yapacaklar başka  
 
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