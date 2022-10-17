17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı

Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatacak.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 19:26
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatacak

Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
+
Aa
-

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri'nin (ÖHO) bu akşamdan itibaren kontak kapatacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, sürekli artan maliyetler nedeniyle 021 yılında 361 milyon TL, 2022 yılının ilk 9 ayında 595 milyon TL zarar edildiğine dikkat çekilirken," Özel Halk Otobüsü esnafına ise "YASAL BİR ZORUNLULUK OLMAMASINA RAĞMEN" pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon TL destekte bulunulmuştur. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 kat daha fazla destekte bulunmuştur" denildi.

Artan maliyetler nedeniyle ÖHO'nun kontak kapatma kararı aldığının duyurulduğu açıklamada şöyle devam edildi:

"Ara vermeksizin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetler nedeniyle Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı almıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirlerini almış olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yalçın Türk
17.10.2022 19:35
akp hükümeti olduğu sürece, taşımacılık sektöründe ki herkes, birgün kontak kapatmak zorunda kalacak.. çünkü kader..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
3
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
4
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
5
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
6
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.