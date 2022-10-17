Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri'nin (ÖHO) bu akşamdan itibaren kontak kapatacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, sürekli artan maliyetler nedeniyle 021 yılında 361 milyon TL, 2022 yılının ilk 9 ayında 595 milyon TL zarar edildiğine dikkat çekilirken," Özel Halk Otobüsü esnafına ise "YASAL BİR ZORUNLULUK OLMAMASINA RAĞMEN" pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon TL destekte bulunulmuştur. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 kat daha fazla destekte bulunmuştur" denildi.

Artan maliyetler nedeniyle ÖHO'nun kontak kapatma kararı aldığının duyurulduğu açıklamada şöyle devam edildi:

"Ara vermeksizin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetler nedeniyle Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı almıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirlerini almış olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."