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  • Şehit öğretmen Neşe Alten'in annesi 29 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti. Kalleş saldırının emrini terörist Apo vermi

Şehit öğretmen Neşe Alten'in annesi 29 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti. Kalleş saldırının emrini terörist Apo vermişti

29 yıl önce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten, kızının teröristlerce şehit edildiği aynı gün hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:25
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29 yıl önce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten, kızının teröristlerce şehit edildiği aynı gün hayatını kaybetti

Şehit öğretmen Neşe Alten'in annesi 29 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti. Kalleş saldırının emrini terörist Apo vermişti
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29 yıl önce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Nazife Alten'in kızı Neşe Alten ile o sırada kızının yanında olan eşi Hasan Alten, 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.

Nazife Alten ise 29 yıl sonra, Malkara Devlet Hastanesi'nde kızı ve eşinin şehit düştüğü günde, yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Alten için bugün Şarköy'deki Çarşı Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Talip Aykaç, Tekirdağ Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, siyasi parti temsilcileri ile dost ve akrabaları katıldı.

Nazife Alten'in cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

NEŞE ALTEN KİMDİR?

Çocukluğundaki Şennur öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 1993 yılının 30 Eylül'ünde Diyarbakır'a gitti ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başladı.

Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledildi.

Henüz 26 günlük öğretmen ve 21 yaşında bir genç iken teröristlerin hedefi olan Neşe öğretmen ve babasının şehit oluşları, bölücü terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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KHK MAĞDURU
27.10.2022 19:50
Allah rahmet eylesin  
 
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