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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Konya'ya ateş düştü

Irak’ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 00:48
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Irakın kuzeyinde sürdürülen operasyonda mayın patlaması sonucu bir asker şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Konya'ya ateş düştü
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Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)

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