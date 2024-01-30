2’nci kattan atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 7 katlı H. Halim Apartmanı’nda meydana gelen olayda, bir kadın, apartmanın 2’nci katındaki daireden atlayıp intihar etmek istedi. Fakat bu sırada içerideki vatandaşlar, pencereden kadını kollarından yakaladı. Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplanan vatandaşlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden bir vatandaş da toplananlara sünger attı.

YOLDAN GEÇEN VİNCİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Çevredeki vatandaşlar, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen bir kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.