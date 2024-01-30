2’nci kattan atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar

Kaynak: DHA
2’nci kattan atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar
Diyarbakır'da bir apartmanın 2’nci katından atlamak isteyen kadını, içerideki vatandaşlar son anda yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 7 katlı H. Halim Apartmanı’nda meydana gelen olayda, bir kadın, apartmanın 2’nci katındaki daireden atlayıp intihar etmek istedi. Fakat bu sırada içerideki vatandaşlar, pencereden kadını kollarından yakaladı. Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplanan vatandaşlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden bir vatandaş da toplananlara sünger attı.

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto1.jpg

YOLDAN GEÇEN VİNCİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Çevredeki vatandaşlar, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen bir kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto2.jpg

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto3.jpg

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto4.jpg

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto5.jpg

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto6.jpg

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto7.jpg

2nci-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-yakalayip-kurtardilar-4112-dhaphoto8.jpg

Son Haberler
Odeabank’tan çalışanlarını üzen zam oranı Ekonomi
Odeabank’tan çalışanlarını üzen zam oranı
Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı Gündem
Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar Gündem
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar
Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi Dünya
Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz' Gündem
Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz'
IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti Ekonomi
IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti