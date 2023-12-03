3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanmaya başladı

Engelli bireylerin hak ve yaşamlarına farkındalık kazandırmak amaçlı her yıl 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmektedir. Peki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

KAYNAK: Haber Merkezi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanmaya başladı

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaya başlandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Engeliler Günü, engelli bireylerin sorunlarının anlaşılmasını teşvik etmeyi ve engelli kişilerin onuru, hakları ve refahı için harekete geçirmeyi amaçlıyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla 3 Aralık'ta kutlanmaya başlanmış olup, engelli bireylerin toplum içerisinde varlığına ve yaşam haklarına dair farkındalıkları kazandırmak amaçlayan bir gündür.

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