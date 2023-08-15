3 Arap kadın trafiği birbirine katıp hakaretler yağdırdı. Hem suçlular hem de güçlüler

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde trafik içinde hatalı dönüş yapan Arap bir kadın sürücü motosikletli kuryenin kaza yapmasına neden oldu. Vatandaşlar olay yerinden kaçmaya çalışan 3 kadını engelledi. Kaza anı ve sonrasında yaşanan olaylar kameralara anbean yansıdı.

KAYNAK: DHA
3 Arap kadın trafiği birbirine katıp hakaretler yağdırdı. Hem suçlular hem de güçlüler

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü.

Kurye ve motosikleti metrelerce sürüklendi. Bunun üzerine kazaya neden olan 34 DKB 136 plakalı otomobil sürücüsü Arap uyruklu kadın, otomobiliyle olay yerinden kaçmak istedi. Kazayı görüp toplanan vatandaşlar yolu kapatarak kadının kaçmasına engel oldu.

Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaçamayacağını anlayan sürücü ve beraberindeki iki kadın, otomobilden inerek kendisine engel olanlara saldırmaya başladı.

Arapça ve Türkçe karışık şekilde bağırarak saldırmaya devam eden kadınları, olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZAYA SEBEP OLUP HAKARET ETTİLER

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsü olan kadının yasak olan yerden döndüğü ve o sırada karşıdan gelen motosikletin çarpmamak için manevra yapıp sürüklendiği görülüyor.

Daha sonra kadın sürücünün otomobiline binerek kaçmak istediği, ancak toplanan vatandaşların kaçmasına engel olduğu görülüyor.

Görüntülerde ayrıca otomobilden inen 3 kadın, kaçmalarına engel olan vatandaşlara saldırıyor. Saldırgan 3 kadının Arapça ve Türkçe hakaretler ettikleri duyuluyor.

"KAÇMASINA İZİN VERMEDİK"

Motosikletli kurye Atakan Günay, "Motosikletimle giderken karşı istikametten gelen araç, yasak yerden U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdi.

Yaralandım, o anda etraftaki insanlar beni kaldırdılar. Polisi ve ambulansı aradılar. Aracın sürücüsü kaçmak istedi, önünde durduk.

Bana da saldırdı, başka arkadaşlara da saldırdı. Kaçmasına izin vermedik. Daha sonra polisler geldi, kendisini ekip aracına bindirdiler. Ben ambulansla olay yerinden gittim." dedi.

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