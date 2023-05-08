3 ay geçti deprem bölgesine Aile Sağlığı Merkezi yapılmadı. ‘Deprem konutlarını bir yılda tamamlayacağız’ deniliyordu

Depremin üzerinden üç ay geçmesine rağmen deprem bölgesine hâlâ bir aile sağlığı merkezi yapılmadığı ortaya çıktı.

3 ay geçti deprem bölgesine Aile Sağlığı Merkezi yapılmadı. ‘Deprem konutlarını bir yılda tamamlayacağız’ deniliyordu

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’ın haberine göre; Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), deprem bölgesinde görev yapan aile hekimleri ile çevrimiçi yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Raporda depremin üzerinden üç ay geçmesine karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli ve etkin bir şekilde sunulamadığına dikkat çekildi.

Raporda, “Depremzede olan meslektaşlarımız sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır” sözleri kullanıldı.

“HEM ÇALIŞMA YÜKÜ FAZLA HEM BARINMA SORUNU VAR”

Hatay’da aile hekimliği yapan Dr. Seyhan Yılmaz, deprem bölgesinde görev yapan aile hekimlerinin sorunlarını anlattı.

Yılmaz, aile hekimlerinin barınma sorununa dikkat çekerek “Barınacak yerimiz yok. Sağlık çalışanları için aileleri ile birlikte yaşayabilecekleri konteyner kent kurulabilir” ifadelerini kullandı.

Yeni ASM’ler yapılması yönünde de bir hazırlığın bulunmadığını belirten Yılmaz, “Aile hekimlerden 24 saat kesintisiz hizmet vermelerini bekliyorlar. Kaldıkları yerin temizliğini bile kendileri yapıyorlar. Hem çalışma yükü fazla hem barınma sorunu var. Temel sorun yaşanılabilir ev tipi bir konteyner ihtiyacının karşılanmamış olması” sözlerini kullandı.

“YETKİLİLERİ GÖREVLERİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Anketten elde edilen verilere göre deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının yüzde 80’inin hâlâ barınma sorunu yaşadığı, çalışanların ancak yüzde 1’inin ruhsal destek alabildiği, depremin üzerinden üç ay geçmesine karşın yıkılan ASM’lerin yerine yeni ASM binaları yapılmadığı, halen aşılama, kanser tarama, üreme sağlığı, laboratuvar hizmetleri, gebe ve çocuk izlemleri yapılamadığı vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’ndan yapılan açıklamada, “50 günde 1000 yataklı hastane yapmakla övünen Sağlık Bakanlığı’na geçen 90 günde neden bir aile sağlığı merkezi bile yapamadığını, sağlık çalışanlarının güvenle barınabileceği bir misafirhane bile yapmayı neden tercih etmediğini tekrar soruyor, yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz” sözleri kullandı.

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