Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak. Canlı yayında flaş iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak. Canlı yayında flaş iddia
Emekli maaşlarıyla ilgili canlı yayında flaş bir iddia gündeme geldi. Gazeteci İbrahim Kahveci herkese 4 bin lira zam yapılacağını söyledi.

Memur maaşlarına enflasyon farkı dışında yapılan ek zam Meclis’te kabul edildi. Böylece emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 49,48 oldu. En düşük emekli maaşı böylece 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.

Son günlerde emekli maaşlarına Mart ayında bir zam daha yapılacağı iddia ediliyor. Zammın yerel seçim öncesi gelmesi beklenirken yeni bir açıklama geldi.

Gazeteci İbrahim Kahveci, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada Mart ayında 4 bin lira zam geleceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 45’te sabit tutacağını belirten Kahveci, enflasyon beklentilerinin ise tutmayacağını söyledi. Kahveci yerel seçim için çok fazla harcama yapılacağı için bütçede açık olacağını ve enflasyon hedefinin tutmayacağını vurguladı.

“HERKESE 4 BİN LİRA ZAM GELECEK

Kahveci, seçim öncesinde herkese 4 bin lira zam geleceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlarsanız 2023 Mayıs seçimlerinden önce dolar kuru 20 liranın altında uzun süre durmuş ama seçimden sonra aniden bilinçli bir programlı bir şekilde 26-27'lere çıkarılmış. Yüzde 30'luk enflasyonla verilen zamlar geri alınmıştır.

Geçen gün Özgür Erdursun da bir kanalda bahsetti, muhtemelen emeklilere yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen, herkese 4 bin. Herkese 4 bin dediğim zaman şöyle düşünün, 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 40 zam olmuş oluyor, 40 bin lira emekli maaşı olana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 10. Seyyanen rakam mutlak rakamdır. Bunları da verecekler muhtemelen, seçimi almak durumundalar. Bu harcamalar seçim sonrası verilen zamlar enflasyon olarak geri alınmak zorunda."

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