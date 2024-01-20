Emekliden emeklileri çıldırtacak sözler. 10 bin TL fazla bile

Rukiye Selçuk
Emekliden emeklileri çıldırtacak sözler. 10 bin TL fazla bile
Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında, emekli bir şahsın sözleri gündem oldu.

“Kanal Dünya” adlı YouTube hesabının gerçekleştirdiği bir sokak röportajında emekli bir şahıs, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaşına yaptığı zam sonrası en az 10 bin TL olan emekli maaşının fazla olduğunu iddia etti.

Röportaj yapılan şahıs ayrıca, geçmişte yolların at arabalarıyla geçilmediğini ve sokakta yürürken kötü kokudan burnunu kapatarak yürüdüğünü öne sürdü.

Şahıs, muhabirin kafelerde yabancı uyrukluların çok olmasından yakınması üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener’in Selanikli olduğunu iddia etti.

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