Maaş farkının ödenme tarihi belli oldu. Hesaplara otomatik yatacak

Kaynak: Haber Merkezi
Maaş farkının ödenme tarihi belli oldu. Hesaplara otomatik yatacak
Maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. SGK açıklamasına göre Ocak ayı maaş farkları 26 Ocak’tan itibaren yatırılacakken, ödeme planı da belli oldu.

Emekli Sandığı'ndan aylık maaş alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’tan itibaren ödenmeye başlanacak.

SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL’dir."

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