3500 Beşiktaş bayrağı aynı anda dalgalanacak

Beşiktaş eski Asbaşkanı ve Kartal Bakışı Platform Başkanı Av. Levent Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası zaferi nedeniyle tüm derneklere 3500 siyah beyaz bayrak dağıttı.
Sezona kötü başlayan oyuncuların Trabzonspor karşısında sergiledikleri futbol ve yaşattıkları zafer nedeniyle Levent Erdoğan, yurt içi ve Türkiye dışındaki tüm derneklerin kapılarında zafer bayraklarının dalgalanacağını belirtti.
TARİHİ FİNAL
Türkiye Kupası'nın final heyecanında, Beşiktaş, son dakika golüyle Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'nun 13. dakikada attığı golle öne geçtiği maçta, Beşiktaş ilk yarının bitimine doğru penaltı kazandı.
Enis Bardhi'nin elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı 45+3. dakikada Rachid Ghezzal gole çevirerek ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.
İkinci yarının başlarında Beşiktaş, Salih Uçan'ın 54. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru Nicolas Pepe'nin 89. dakikada attığı golle Trabzonspor eşitliği sağladı.
Maçın uzatmalara gitmesine ramak kala, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin attığı muhteşem golle Beşiktaş 3-2 öne geçti ve kalan sürede başka gol olmayınca şampiyonluğunu ilan etti.
Bu zaferle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan başlama hakkı kazandı.