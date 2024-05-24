Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kutlamasında Zeki Demirkubuz'u görünce Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat yaptı

Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları sırasında yönetmen Zeki Demirkubuz ile karşılaşınca dikkat çekici anlar yaşandı.

Daha önceki tartışmalarıyla gündem olan Nuri Bilge Ceylan hakkında küfürlü tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Beşiktaşlı Demirkubuz'u güldürdü.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'a edilen küfürlere gülümseyerek "Yapmayın oğlum ya..." demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Türk Sineması'nın tanınmış iki yönetmeni arasındaki tartışma, Zeki Demirkubuz'un bir programda yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme gelmişti.

Uzun süredir devam eden intihal iddiaları hakkında konuşan Demirkubuz, meslektaşı Ceylan'a yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirmiş ve "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Aksi takdirde, bir YouTube kanalı açıp her gün yayın yapacağım" şeklinde konuşmuştu.

Demirkubuz, senaryo hırsızlığı iddialarına karşı "Nuri Bilge Ceylan susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Eğer konuşursa, YouTube kanalı açıp her gün düzenli olarak yayın yapacağım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Yaptıklarımız unutulmuyor, düşünmek lazım" diyerek tepkisini ifade etmişti.