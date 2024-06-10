Apartmanda bunu yapan yanıyor. Tek şikayet bile yetiyor

Apartmanda bulunan komşularına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler zamlı para cezası ödedikleri gibi konu evden atılmaya kadar gidebiliyor. Üstelik tek şikayet yetiyor...

Peki oturduğu evde gürültü yapanlara verilen ceza kaç lira oldu? Diğer apartman sakinleri gürültücü komşuya başka hangi yaptırımları uygulayabilir?

GÜRÜLTÜ YAPMANIN CEZASINA DEV ZAM GELDİ

2023 yılında komşu daireleri rahatsız etmenin cezası 4 bin 831 lira iken bu ceza 2024 yılı itibari ile yüzde 58 zamla 7 bin 667 liraya çıkarıldı.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmanda oturan tüm dairelerin ortak uymak zorunda olduğu kurallar önceden belirlenmiş durumdu.

Eğer yaşadığınız apartmanda komşularınızdan biri gürültü yaptığınız, müziğin ya da televizyonun sesini fazla açtığınız telefon görüşmelerinizi bağıra bağıra yaptığınız konusunda şikayette bulunursa başınız büyük bir derde girebilir.

Gürültü yapmayı adet edinen komşular hakkında komşular zabıtaya veya karakola giderek şikayetçi olduğunda ya da ALO 187'e ihbarda bulunduğunda idari para cezası ile karşılaşacaksınız demektir.

APATMAN YÖNETİCİSİNİN DE SİZE PARA CEZASI VEREBİLİR

Diğer yandan apartman yönetimi devralan yöneticilerinde apartman sakinlerine ceza kesme yetkisi bulunuyor. Ancak kanun her ne kadar apartman yöneticilerine ceza yetkisi vermiş olsa da yöneticinin bu yetkiyi kullanabilmesi için göreve geldiği anda tüm konut sakinlerine uymaları gereken kuralları ve cezaları önceden bildirmiş olması gerekiyor. Yani apartman yöneticisinin vereceği cezalar beyan sistemine dayanıyor. Bir başka nokta ise apartman yöneticisinin sadece para cezası verme yetkisinin bulunması. Yani yönetici her hangi bir nedenle kiracıyı evden tahliye edemiyor.

APARTMAN SAKİNLERİ BİRLEŞEREK O EVİ ALABİLİR

Uygulanan para cezalarına rağmen aynı kişinin apartman sakinlerini rahatsız etmeye devam etmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman sakinlerine birleşerek o evi satın alma hakkı veriyor. Böylece evde yaşayan kişi kiracı ise taşınmak, ev sahibi ise evini satmak zorunda kalıyor.

ÇEVRE CEZALARI KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı.

CEZALAR YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Ceza Tebliğinde eğlence yeri, fabrika, hizmet binaları, atölye, iş yeri, tüm konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.

Vatandaşların ruh ve beden sağlığını bozacak derecede gürültü yapanlara ise ağır cezalar belirlendi. Verilen bu cezalar Ocak ayı ile birlikte yüzde 58,46 oranında zam yapıldı.

Konutlarda standart dışı gürültü yapan ya da titreşim yayan vatandaşlara çevrelerini verdikleri rahatsızlık sebebi ile kesilecek cezanın tutarı 7 bin 667 lira olarak belirlendi.

GÜRÜLTÜ YAPAN ARAÇ SAHİPLERİNİN CEZASI DAHA AĞIR

Ulaşım araçlarının keyfi olarak korna çalarak ve sesli egzoz kullanarak yapılan gürültünün cezası ise 23 bin 155 liraya çıkarıldı.