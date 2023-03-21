﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret

YSK'nın açıkladığı karara göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve TEK Parti Genel Başkanı Tevfik Ahmet Özal'ın da bulunduğu 11 aday seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı 11 isim şöyle:

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."

Öte yandan, süresi içerisinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle, Duran Güveninir, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları reddedildi.