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Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayıyım hiçbir ittifakta yer almayacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak kararını açıkladı. Erbakan seçime bir ittifak bünyesine girmeden katılacaklarını söyledi. Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:12
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Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayıyım

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayıyım hiçbir ittifakta yer almayacağız
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak kararını açıkladı. Daha önce AKP ile görüşen ve 30 maddelik talep listesi veren Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını duyurdu. Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacağını sözlerine ekledi.

Fatih Erbakan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Milli Görüş davası 90 yaşında olmasına rağmen İstanbul surlarına önüne hak dava uğrunda koşup gelen Ensari’nin davasıdır. Bu dava Kudüs esaret altındayken ben nasıl gülebilirim diyebilen Selahattin Eyyübi’nin davasıdır, Sultan Fatih’in davasıdır.

Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda somut projelerini ortaya koyan, Milli Görüş çizgisinden ödün vermeyen vakarlı duruşuyla, siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla partimiz çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mahzar olmuştur.

Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır.

Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK’ya başvurumu gerçekleştireceğim"

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