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Sahanın en güçlü adayı olduğunu söyleyen Sinan Oğan: Yüzde 30’luk kitle ikinci turun en güçlü adayı haline getiriyor

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, AS TV'de Sönmez Medya’nın konuğu oldu. Oğan, yüzde 30'luk kitlenin kendisini yarışın ortağı ve ikinci turun en güçlü adayı haline getirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 19:07
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Sinan Oğan: Yüzde 30’luk kitle ikinci turun en güçlü adayı haline getiriyor

Sahanın en güçlü adayı olduğunu söyleyen Sinan Oğan: Yüzde 30’luk kitle ikinci turun en güçlü adayı haline getiriyor
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AS TV’de canlı olarak yayınlanan “Satırbaşı” programına katılan 24. Dönem Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, AS TV Program Müdürü Sevda Kurul’un sorularına yanıtladı.

Programda ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, Parlamenter Sistem çağrısında bulunarak, seçimler için oldukça iddialı olduklarını söyledi.

Eski milletvekili Dr. Sinan Oğan, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu ‘ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak sahada en güçlü aday olduklarını dile getirdi.

Yüzde 16 ile yola çıktıklarını öne süren Oğan’a göre “Türk milliyetçisi, Atatürkçü olarak nitelendirdiği yüzde 30’luk “kitle” kendisini yarışın ortağı ve ikinci turun en güçlü adayı haline getiriyor” dedi.

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