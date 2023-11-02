3 gencin öldüğü kazayla ilgili eski kulüp başkanı serbest bırakıldı

Kazada, motosiklette bulunan 3 akaryakıt istasyonu işçisi yaşamını yitirdi. Çubukçu ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Motosiklet ters yönde gidiyordu

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Manisaspor Kulüp Başkanı Mehmet Haluk Çubukçu (71) idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mertan Deniz İrez (21), Bünyamin Ceylan (21) ve Rüçhan Sami Yüzgeç (20) yola savruldu.

3 işçi olay yerinde can verdi

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mertan Deniz İrez’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 kişinin de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eski başkan serbest bırakıldı

Kazada hayatını kaybeden 3 gencin Bornova’daki bir akaryakıt istasyonunda çalıştıkları, mesaiye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaşamlarını yitiren gençlerin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü eski Manisaspor Kulüp Başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çubukçu, çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.