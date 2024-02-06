Gökhan Zan Hatay’da Sağlık Bakanı’nın yüzüne karşı bunları söyledi. '3 gün bizi ölüme terk ettiniz'

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Gökhan Zan Hatay’da Sağlık Bakanı’nın yüzüne karşı bunları söyledi. '3 gün bizi ölüme terk ettiniz'
Hatay’da depremin yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde iktidara en anlamlı tepki Gökhan Zan’dan geldi. Eski milli futbolcu, törene katılan Sağlık Bakanı Koca’ya “3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" dedi.

Hatay’da depremin yıldönümünde düzenlenen anma törenine Gökhan Zan’ın tepkisi damga vurdu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’da anma töreni düzenlendi.

Köprübaşı’nda düzenlenen törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çeşitli kamu kurumu yöneticileri katıldı.

GÖKHAN ZAN’DAN SERT TEPKİ

Hatay’da depremzedelerin sesi olmak için büyük uğraş veren isimlerden eski futbolcu Gökhan Zan, törende Sağlık Bakanı Koca’ya sert tepki gösterdi. Günlerce depremzedelere yardım gelmemesini hatırlatan eski milli futbolcu, “3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" diye bağırdı.

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