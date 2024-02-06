Hataylılardan Lütfü Savaş'a büyük protesto

1 yıl geçti ama oralar hala enkaz dolu. İnsanlar hala mağdur. Hala kış gününde çadırda yaşamaya çalışan birçok insan var.

Acılarını üzüntülerini dile getirmek isteyenler 1. Yıl için yürüyüş yaptılar.

Hatay’da valiliğin düzenlediği anma programında depremzedelerin tepkisi gündemde dikkat çekti.

Aralarında kentin belediye başkanı Lütfü Savaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bulunduğu siyasetçilere depremzedeler tarafından tepki yağdı.

CHP tarafından yeniden aday gösterilen Savaş’a ise tepki daha büyüktü.

Savaş, tepkiler sonrası anma programından büyük zorluklarla ayrıldı.

Belediyecilik ‘kariyeri’ 2009 yılında AK Parti’yle başlayan Savaş, daha sonra 2014 ve 2019 seçimlerinde olduğu gibi bir kez daha CHP’den aday gösterildi.