Depremzede çift ev almak isterken bir milyon liralık arabasından oldu! Böyle vicdansızlık görülmedi..

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da ikamet eden Güzel ailesinin, bulundukları apartmandaki dairesi ağır hasar aldı.

Evsiz kalan Fatma ve Fatih Güzel çifti, çocuklarında bulunan "femur hastalığı" nedeniyle Ankara'daki tedavisinden de dolayı Kırıkkale'ye yerleşti. Güzel çifti, iki çocuğuyla birlikte bir süre Kırıkkale Polisevi'nde kalırken, bir yandan da satılık ev arayışına girdi.

Depremzede aile, şehirde esnaflık yapan M.E. ile 1 milyon 800 bin lira değerindeki evin pazarlığını yaptı ve 1 milyon 50 bin lira değerindeki otomobilini de M.E.'ye noterde sattı. Daha sonra eve yerleşen depremzede aile, aradan geçen bir süre sonra tapuyu alamayınca dolandırıldığını anladı. Güzel çifti, satın almak istedikleri evin özel bir bankaya ipotekli olduğunu sonradan öğrendi.

6 aydır mağdur olduklarını söyleyen Fatma Güzel, otomobilini geri alamadıklarını da belirterek, karşı taraf hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

"ARABAMIZI 1 MİLYON 50 BİN TÜRK LİRASINA VERDİK"

6 Şubat depreminde Adıyaman'daki evinin ağır hasar aldığını ve oğlunun o sırada ameliyatlı olduğunu anlatan Güzel, "Ankara'ya da yakın olmasından dolayı Kırıkkale'ye tayin olarak geldim. Bu süreç içerisinde deprem kontenjanından dolayı polisevinde kaldım. Bir aylık süre içerisinde kiralık ev arayışında bulundum. Arabamızı 1 milyon 50 bin Türk lirasına verdik. Kalan ücreti de kredi çekip ödeyeceğiz. Bu süreç içerisinde arabamızın satışını noter huzurunda satışını kendisine verdik. Bize verilen sürenin sonu geldi. Bu süreç içerisinde de bizi dolandırdıklarını hissettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"OTURDUĞUMUZ EV DE ÖZEL BİR BANKAYA GEÇMİŞ DURUMDA"

Oturdukları evin özel bir bankada ipotekli olduğunu söyleyen Güzel, "Şu anda oturduğumuz ev de özel bir bankaya geçmiş durumda. Bu evde kiracıda değiliz, ev de satın alamadık. Özel bir bankaya geçtiği için satışı yapılamıyor. Arabamızı da geri alamadık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) savcılık soruşturmasının numarasıyla beraber yazdık. Yetkililerden de şunu istiyorum; Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini ve hukuki sürecin hızlandırılmasını istiyorum" dedi.

KENDİLERİNDEN 15 GÜN SÜRE İSTENDİ

Tapuyu alacakları zaman "bankada pürüz var" diyerek kendilerinden 15 gün süre istediklerini aktaran Fatih Güzel, "Burada ev arayışına geçtik. Kiralık ev bulamayınca da arabamızı verip satılık ev arayışına geçtik. Bu evi gösterdiklerinde gördük beğendik. Arabayı da verdik tam tapuyu alacağımız zaman 'Bankada pürüz çıktı. 15 gün içinde bu evi size teslim edeceğiz' dediler. Kredimizi bankadan beklettik. O arada arabayı da kaporayı da aldılar" şeklinde konuştu.

"BİZ EVİ ALAMIYORUZ ARTIK BANKA EL KOYMUŞ"

15 gün bekleme karşılığında güvence olarak 2 milyon liralık verilen çekin de karşılıksız olduğunu ifade eden Güzel, "15 günlük içinde biz size çek verelim mağduriyetiniz olmasın diyerek. Çekide aldık soruşturduk sıkıntıda yoktu. Bu süreç baya uzadı. 6 ay boyunca bizi mağdur ettiler. Dolandırıldığımızı anladık ve savcılığa da avukatımızla birlikte başvurduk. Büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Biz evi alamıyoruz artık banka el koymuş. Bize arabamızı versinler hayatımızı sürdürelim. Şuanda stresliyiz. Yarın banka bize 'çık' diyebilir. Yarınımızın ne olacağını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.